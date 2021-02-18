Власти Петербурга заявили о нехватке сил для уборки Петербурга в снегопады

В Петербурге не хватает работников на уборку снега. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В Петербурге не хватает работников на уборку снега. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Во время снегопадов в Петербурге не хватает работников ручного труда на уборку улиц, заявил замглавы городского комитета по благоустройству Егор Пащенко в ходе заседания комиссии ЗакСобрания по экологии и природопользованию.

В период снегопадов на уборку Петербурга могут направить максимум 1,6 тыс. работников ручного труда. Городской штат насчитывает 665 дворников, еще 1180 человек работают на договорной основе.

По словам Пащенко, также в городе есть нехватка водителей уборочной техники. Их должно быть два человека на машину, но сейчас заполняемость штата составляет всего 1,7 человека на единицу техники.

Не хватает и самой уборочной техники. Новые снегоуборочные машины не могут заменить все изношенные. С маршрутов сняли более 440 единиц старой техники.

Чиновник подчеркнул, что комитет подавал заявку на обновление техники в прошлом году. На закупку машин просили 540 млн рублей из городского бюджета. Но заявку отклонили.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что развели «колхоз» и «кашу»: жители не в восторге от уборки заснеженного Петербурга.