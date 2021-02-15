Развели «колхоз» и «кашу»: жители не в восторге от уборки заснеженного Петербурга

«Колхоз», — так петербуржцы решили описать виды улиц Северной столицы после уборки снега. В городе продолжают использовать реагенты, превращая снег на дорогах и тротуарах в кашу.

Петербуржцы не в восторге от уборки снега в Северной столице. Город продолжает заметать, а коммунальщики – разводить кашу на дорогах, посыпая их реагентами.

Претензии на уборку горожане оставляют, в том числе и в группе городского комитета по благоустройству в социальной сети «ВКонтакте». Как отметил один из местных жителей, по его мнению, за последнюю неделю с уборкой «все стало совсем плохо».

«По тротуарам невозможно ходить из-за грязи, которую эта смесь создает. Реагенты уничтожают обувь и колеса автомобилей, делают вид улиц грязнее», — заметил петербуржец.

Жалобы на уборку сопровождают десятки ДТП, о которых за прошедшие выходные очевидцы успели сообщить в социальных сетях. Автомобили бились на городских дорогах и заснеженном КАД.

Как отмечают очевидцы, на выходных машины таранили дорожные ограждения и светофоры. В аварии попадали фуры, такси и маршрутки. Уже в понедельник, 15 февраля, по словам горожан, ДТП на Малой Балканской улице и вовсе устроила уборочная техника. Утверждается, что машина стукнула несколько припаркованных автомобилей.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что Жилищный комитет остался недоволен качеством очистки крыш от снега в Красносельском и Кировском районах Петербурга.

«В Красносельском и Кировском районах на ряде адресов выявлено отсутствие обработки подходов к домам противогололедными материалами, а также полной очистки внутриквартальных территорий от снега», — сообщало ведомство.

Петербург в ближайшее время, судя по всему, продолжит засыпать снегом. Как сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, в город пришел теплый атмосферный фронт, который принесет и осадки.