Развели «колхоз» и «кашу»: жители не в восторге от уборки заснеженного Петербурга

Развели &#171;колхоз&#187; и &#171;кашу&#187;: жители не в восторге от уборки заснеженного Петербурга
Уборка в Петербурге. Фото: vk.com/kb_spb

«Колхоз», — так петербуржцы решили описать виды улиц Северной столицы после уборки снега. В городе продолжают использовать реагенты, превращая снег на дорогах и тротуарах в кашу.

Петербуржцы не в восторге от уборки снега в Северной столице. Город продолжает заметать, а коммунальщики – разводить кашу на дорогах, посыпая их реагентами.

Петербуржцы жалуются на уборку. Фото: vk.com/kb_spb

Претензии на уборку горожане оставляют, в том числе и в группе городского комитета по благоустройству в социальной сети «ВКонтакте». Как отметил один из местных жителей, по его мнению, за последнюю неделю с уборкой «все стало совсем плохо».

ДТП в Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

«По тротуарам невозможно ходить из-за грязи, которую эта смесь создает. Реагенты уничтожают обувь и колеса автомобилей, делают вид улиц грязнее», — заметил петербуржец.

ДТП в Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

Жалобы на уборку сопровождают десятки ДТП, о которых за прошедшие выходные очевидцы успели сообщить в социальных сетях. Автомобили бились на городских дорогах и заснеженном КАД.

ДТП в Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

Как отмечают очевидцы, на выходных машины таранили дорожные ограждения и светофоры. В аварии попадали фуры, такси и маршрутки. Уже в понедельник, 15 февраля, по словам горожан, ДТП на Малой Балканской улице и вовсе устроила уборочная техника. Утверждается, что машина стукнула несколько припаркованных автомобилей.

ДТП в Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что Жилищный комитет остался недоволен качеством очистки крыш от снега в Красносельском и Кировском районах Петербурга.

ДТП в Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

«В Красносельском и Кировском районах на ряде адресов выявлено отсутствие обработки подходов к домам противогололедными материалами, а также полной очистки внутриквартальных территорий от снега», — сообщало ведомство.

ДТП в Петербурге. Фото: vk.com/spb_today
ДТП в Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

Петербург в ближайшее время, судя по всему, продолжит засыпать снегом. Как сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, в город пришел теплый атмосферный фронт, который принесет и осадки.

ДТП в Петербурге. Фото: vk.com/spb_today
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