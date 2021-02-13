Власти остались недовольны уборкой снега в Красносельском и Кировском районах

Власти остались недовольны уборкой снега в Красносельском и Кировском районах
Крыши активно убирают в Петербурге. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Руководство Жилищного комитета нашли ряд нарушений по некоторым адресам.

Руководство Жилищного комитета сегодня, 13 февраля, проверили уборку внутриквартальных территорий и очистку крыш от снега. Они посетили многие районы города и больше всего претензий было к качеству уборки Красносельского и Кировского районов Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В Красносельском и Кировском районах на ряде адресов выявлено отсутствие обработки подходов к домам противогололедными материалами, а также полной очистки внутриквартальных территорий от снега», — говорится в сообщении.

С начала февраля специалисты успели привести в порядок более пяти тысяч крыш. Также им приходится постоянно чистить потенциально опасные крыши. Со снегом и наледью ежедневно борются более тысячи кровельщиков.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что крыши домов Петербурга будут чаще убирать от снега.

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Власти остались недовольны уборкой снега в Красносельском и Кировском районах
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