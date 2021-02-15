В Петербург пришел теплый атмосферный фронт: сегодня будет до -10 и снег

В Северную столицу с сегодняшнего дня начинается небольшое потепление. Ожидается снег, небольшой мороз и ветер.

Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, минувшая ночь была морозной и относительно малооблачной. За окном было до -20,2 градусов, а в Ленобласти температура опускалась почти до -30 градусов.

Сегодня, 15 февраля, за погоду в Петербурге будет отвечать теплый атмосферный фронт, который надвигается на город с запада. Ближе к вечеру его стараниями небо над городом заполнится плотными облаками и местами пройдет небольшой снег. Ветер немного усилится, а столбики термометров начнут показывать все более высокие значения.

Так, в понедельник петербуржцев ждет от — 8 до -10 градусов мороза, а в Ленобласти будет до -12 градусов, но местами может подморозить и до -18 градусов. Скорость западного ветра достигнет 5-10 метров в секунду. Вечером ветер сменится на порывистый.

Атмосферное давление будет падать и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Вильфанд рассказал, какой будет погода в европейской части России в марте.