В Петербурге простились с Рудольфом Фурмановым

В Петербурге простились с Рудольфом Фурмановым
Рудольф Фурманов скончался в возрасте 82 лет. Фото: Baltpoto/Дарья Иванова

Артист скончался 9 апреля – он умер во сне после продолжительной болезни.

В Санкт-Петербурге сегодня, 12 апреля, в театре «Русская антреприза» состоялось прощание с народным артистом Рудольфом Фурмановым. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

На мероприятии присутствовали родные и близкие артиста, а также председатель ЗакСа Вячеслав Макаров и губернатор Петербурга Александр Беглов. Они выразили соболезнования всем, кто знал Фурманова, а также отметили, что его смерть – потеря не только города, но и всей России.

Напоминаем, что Фурманов умер 9 апреля – у него во сне оторвался тромб. Известно, что перед смертью он болел коронавирусом и на протяжении четырех месяцев боролся с тяжелыми последствиями заражения. У врачей были хорошие прогнозы, но увы – народный артист скончался.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Беглов высказался о кончине Рудольфа Фурманова.

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