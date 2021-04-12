Эксперты рассказали, как война с маршрутками повлияет на транспортную доступность районов Петербурга

Смольный хочет минимизировать количество коммерческого транспорт.

Летом 2022 году в Санкт-Петербурге хотят избавиться от 238 коммерческих автобусов. Вместо них власти хотят внедрить новый социальный транспорт, в котором можно будет пользоваться различными льготами. О том, как это скажется на транспортной доступности районов города, пишет Peterburg2.

Известно, что избавляться будут в первую очередь от тех коммерческих автобусов, которые полностью дублируют уже имеющийся социальный транспорт и не пользуются спросом у горожан. Больше всего таких маршрутов нашли в Калининском, Кировском и Московском районах.

В некоторых районах появятся новые маршруты общественного наземного транспорта, которых раньше не было. Это в первую очередь коснется Кировского, Выборгского и Калининского районов.

В Смольном добавляют, что коммерческому транспорту оставят подвозные маршруты, где будет задействована техника большого, среднего и малого класса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Горэлектротранс» заплатит 155 млн рублей за реконструкцию трамвайного парка № 3.