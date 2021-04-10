«Горэлектротранс» заплатит 155 млн рублей за реконструкцию трамвайного парка № 3

Петербургский «Горэлектротранс» объявил конкурс на разработку плана реконструкции трамвайного парка на Большой Посадской улице.

Стоимость работ оценивается в 155 млн рублей. Об этом сообщается на портале «Госзакупки».

Срок выполнения работ — 14 месяцев. Объект будет реализовываться в несколько этапов, так как депо должно функционировать в это время.

Кроме инженерно-геодезических, геологических и экологических изысканий подрядчику нужно пройти историко-культурную экспертизу и согласование с Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Это связано с тем, что на участке находятся несколько зданий, которые имеют статус объекта культурного наследия Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в марте 2021 года на улицах Северной столицы появится первый в России полностью алюминиевый трамвай. Речь идет о трамвае «Витязь-Ленинград», который на 3 тонны легче любых аналогов. Транспорт изменит нагрузку на рельсы и будет по-другому потреблять электроэнергию.