В Петербурге появится первый в России алюминиевый трамвай

В Петербурге появится первый в России алюминиевый трамвай
Алюминиевый трамвай появится на улицах Петербурга в марте. Фото: скриншот "Санкт-Петербург"

В марте 2021 года на улицах Петербурга появится первый в России полностью алюминиевый трамвай.

Речь идет о трамвае «Витязь-Ленинград», который на 3 тонны легче любых аналогов. Транспорт изменит нагрузку на рельсы и будет по-другому потреблять электроэнергию.

Как сообщил телеканал «Санкт-Петербург», скоро транспорт под названием «Витязь-Ленинград» передадут заказчику.

Кроме того, вагон будет издавать меньше шума при движении и потреблять меньше электричества. В отличии от стального кузова, алюминий остается пригодным к переработке и использованию даже после окончания срока эксплуатации вагона.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у Петербурга появится город-спутник. В городе будут проживать 300 тысяч человек.

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