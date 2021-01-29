У Петербурга появится город-спутник

Инициативу поддержал Сбербанк, который готов выделить девелоперу 4,8 млрд рублей на строительство жилого квартала.

ЦДС решил возвести город-спутник Санкт-Петербурга, в котором будут проживать 300 тысяч человек. Известно, что проект готов финансово поддержать Сбербанк, который выделит на строительство первых очередей квартала «Город первых» 4,8 миллиардов рублей. Об этом пишет РИА Новости.

Градостроительный проект будет реализован на территории Ленинградской области в 2,5 километрах от КАД. Всего будет введено 4,5 миллиона квадратных метров жилья.

«Финансирование будет предоставлено по программе льготного кредитования Минэкономразвития на срок 5 лет»,

— говорится в сообщении Сбербанка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти застройщиков заставят компенсировать расходы на достройку проблемных ЖК.