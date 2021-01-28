В Ленобласти застройщиков заставят компенсировать расходы на достройку проблемных ЖК

Затраты на завершение долгостроев будут компенсировать сами застройщики в судебном порядке. Такое решение принял губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Региональный бюджет несет определенные затраты на достройку проблемных долевок, однако восстановить баланс средств планируется с помощью самих же застройщиков. Так именно они будут возвращать деньги за свои же объекты. При этом, если застройщик объявлен банкротом, то деньги будут списываться с владельцев компаний, которые достраивают объекты с привлечением региональных средств.

Как сообщает Online47, в судебных процессах пострадавшей стороной будет выступать сама Ленинградская область. Кроме этого, в некоторых случаях будут инициированы уголовные дела в отношении собственников отдельных компаний-застройщиков.

Данное решение считают обоснованным и справедливым, так как выделяемые деньги на достройку объектов, являются средствами налогоплательщиков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Ленобласть формирует список объектов, которые отремонтируют по программе «Стимул».