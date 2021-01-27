Ленобласть формирует список объектов, которые отремонтируют по программе «Стимул»

Ленобласть формирует список объектов, которые отремонтируют по программе &#171;Стимул&#187;
Фото: lenobl.ru

В среду, 27 января, пресс-служба администрации Лениннградской области уведомляет о формировании заявки на финансирование строительства дорог из федерального бюджета.

Соответствующий документ составляет строительный блок Ленобласти для направления в Министерство строительства и ЖКХ РФ. В заявку попадут проекты дорог бугровско-муринской агломерации, Ломоносовского района и Всеволожска, где активно развивается массовая застройка. В заявку включаются проекты, прошедшие экспертизу и имеющие подтвержденные планы по строительству жилья.

Напомним, что программа «Стимул» нацпроекта «Жилье и городская среда» призвана развивать жилищное строительство за счет выделения субсидий для строительства инфраструктурных объектов в рамках комплексных застроек. Эта мера государственной поддержки призвана сократить временные и финансовые издержки строительных организаций, увеличивая таким образом темпы жилищного строительства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России могут сократить время проведения разрешенных ремонтных работ в многоквартирных домах.

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