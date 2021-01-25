В России могут сократить время ремонта в жилых домах

Также предполагается, что в эти три дня будет соблюдаться тихий час. Фото: pixabay

Также предполагается, что в эти три дня будет соблюдаться тихий час. Фото: pixabay

Общественная палата России выступила с инициативой ограничить время ремонтных работ в жилых дома до трех дней в неделю. К примеру, ремонт можно будет проводить только по понедельникам, средам и пятницам. Однако норма, согласно предложению, не будет распространяться на новостройки.

Как сообщают «Известия», соответствующий документ был направлен министру строительства Иреку Файзуллину. По мнению авторов инициатив, из-за шума россияне не могут спокойно работать на удаленке. Более того, громкие звуки могут негативно сказаться на здоровье. Идею сократить время ремонтов поддержали в общественном совете при Минстрое и в Госдуме.

Также предполагается, что в эти три дня будет соблюдаться тихий час. Исключение сделают лишь для новостроек, которыми считаются дома, построенные в последние 18 месяцев.

Сейчас россияне могут проводить шумные ремонтные работы в течение восьми часов в сутки, кроме воскресенья и праздников. Днем предусмотрен двухчасовой перерыв, время которого регулируют региональные власти.

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