В Петербурге могут убрать штрафы за вывоз мусора в выходные и праздники

По мнению депутатов ЗакСобрания, вывоз мусора не будет мешать жильцам многоквартирных домов. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

По мнению депутатов ЗакСобрания, вывоз мусора не будет мешать жильцам многоквартирных домов. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Депутаты петербургского парламента на заседании 20 января приняли в первом чтении законопроект, предлагающий исключить штрафы за вывоз мусора в выходные и общероссийские нерабочие праздники.

Изменения хотят внести в закон Петербурга об административных правонарушениях. Если быть точнее, то речь идет о восьмой статье документа, в которой говорится о наказаниях за нарушение тишины и покоя граждан.

Депутаты Мария Щербакова и Денис Четырбок предлагают разрешить вывозить твердые коммунальные отходы в выходные и праздники с 8 часов утра до 12 часов дня. По мнению парламентариев, вывоз мусора не будет мешать жильцам многоквартирных домов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что депутаты ЗакСа утвердили новых вице-губернаторов Петербурга.