Депутаты ЗакСа утвердили новых вице-губернаторов Петербурга

На заседании Законодательного собрания Петербурга депутаты утвердили трех новых вице-губернаторов города.

Бывший генеральный директор «Россети Урал» Сергей Дрегваль будет заниматься энергетикой и регулированием тарифов. Станислав Казарин, председатель комитета по информатизации и связи, продолжит отвечать за эту отрасль, но уже в статусе вице-губернатора. Петербургский парламент согласовал назначение Бориса Пиотровского вице-губернатором по культуре и спорту.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что депутаты Законодательного собрания Петербурга согласовали кандидатуру Сергея Дрегваля на пост вице-губернатора города. Отметим, что ранее кандидатуру чиновника предложил губернатор Петербурга Александр Беглов.