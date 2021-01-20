Депутаты ЗакСа утвердили новых вице-губернаторов Петербурга

Депутаты ЗакСа утвердили новых вице-губернаторов Петербурга
Сейчас Станислав Казарин. Фото: Администрация Петербурга

На заседании Законодательного собрания Петербурга депутаты утвердили трех новых вице-губернаторов города.

Бывший генеральный директор «Россети Урал» Сергей Дрегваль будет заниматься энергетикой и регулированием тарифов. Станислав Казарин, председатель комитета по информатизации и связи, продолжит отвечать за эту отрасль, но уже в статусе вице-губернатора. Петербургский парламент согласовал назначение Бориса Пиотровского вице-губернатором по культуре и спорту.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что депутаты Законодательного собрания Петербурга согласовали кандидатуру Сергея Дрегваля на пост вице-губернатора города. Отметим, что ранее кандидатуру чиновника предложил губернатор Петербурга Александр Беглов.

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