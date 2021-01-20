Сергей Дрегваль назначен на должность вице-губернатора Петербурга

Сергей Дрегваль назначен на должность вице-губернатора Петербурга
Сергей Дрегваль. Фото: МРСК Урал

Депутаты Законодательного собрания Петербурга согласовали кандидатуру Сергея Дрегваля на пост вице-губернатора города.

Об этом стало известно в среду, 20 января, на очередном заседании ЗакСа Северной столицы. Отметим, что ранее кандидатуру чиновника предложил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Таким образом, Сергей Дрегваль займет должность вице-губернатора города, который будет заниматься вопросами энергетики и тарифного регулирования.

Напомним, с октября 2014 года в соответствии с решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала» Сергей Дрегваль приступил к работе в компании в должности генерального директора.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ходе выступления Дрегваль заявил о снижении аварийности теплосетей в городе.

«Ситуация не настолько катастрофичная. Снизилась аварийность по количеству технических нарушений снизилась на 9%. Мне кажется это неплохой результат за год. Безусловно, точечные аварии случаются. Будем с этим работать», — отметил он.

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Депутаты ЗакСа новости СПб сергей дрегваль


 

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