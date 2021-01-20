Дрегваль: Аварийность петербургских теплосетей снижается

В среду, 20 января, Законодательное Собрание Петербурга рассматривает кандидатуры на должность вице-губернаторов города.

Во главе культуры и спорта губернатор Петербурга Александр Беглов предложил поставить Бориса Пиотровского, а ответственным за вопросы энергетики и тарифного регулирования назначить Сергея Дрегваля.

В ходе выступления Дрегваль заявил, что аварийность теплосетей снижается.

«Ситуация не настолько катастрофичная. Снизилась аварийность по количеству технических нарушений снизилась на 9%. Мне кажется это неплохой результат за год. Безусловно, точечные аварии случаются. Будем с этим работать», — отметил он.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что городской губернатор Александр Беглов предложил кандидатуру Станислава Казарина на должность вице-губернатора Петербурга. Сейчас Станислав Казарин занимает должность главы городского комитета по информатизации и связи.