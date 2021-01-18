Глава Комитета информатизации и связи Казарин может стать вице-губернатором Петербурга

Сейчас Станислав Казарин занимает должность главы городского комитета по информатизации и связи. Фото: Администрация Петербурга

Сейчас Станислав Казарин занимает должность главы городского комитета по информатизации и связи. Фото: Администрация Петербурга

Городской губернатор Александр Беглов предложил кандидатуру Станислава Казарина на должность вице-губернатора Петербурга.

Сейчас Станислав Казарин занимает должность главы городского комитета по информатизации и связи. Он работает на этой должности с 20 декабря 2019 года.

Глава города направил в Законодательное Собрание Петербурга представление на согласование Станислава Казарина на пост вице-губернатора, который будет отвечать за решение вопросов информатизации и связи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге рассмотрят кандидатуры на должность вице-губернаторов. На должность вице-губернатора, отвечающего за решение вопросов культуры и спорта, предложили Бориса Пиотровского — сына директора Эрмитажа. А должность вице-губернатора, отвечающего за решение вопросов энергетики и тарифного регулирования, может занять Сергей Дрегваль.