Глава Комитета информатизации и связи Казарин может стать вице-губернатором Петербурга

Глава Комитета информатизации и связи Казарин может стать вице-губернатором Петербурга
Сейчас Станислав Казарин занимает должность главы городского комитета по информатизации и связи. Фото: Администрация Петербурга

Городской губернатор Александр Беглов предложил кандидатуру Станислава Казарина на должность вице-губернатора Петербурга.

Сейчас Станислав Казарин занимает должность главы городского комитета по информатизации и связи. Он работает на этой должности с 20 декабря 2019 года.

Глава города направил в Законодательное Собрание Петербурга представление на согласование Станислава Казарина на пост вице-губернатора, который будет отвечать за решение вопросов информатизации и связи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге рассмотрят кандидатуры на должность вице-губернаторов. На должность вице-губернатора, отвечающего за решение вопросов культуры и спорта, предложили Бориса Пиотровского — сына директора Эрмитажа. А должность вице-губернатора, отвечающего за решение вопросов энергетики и тарифного регулирования, может занять Сергей Дрегваль.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
вице-губернатор заксобрание кандидатура новости СПб Смольный


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Съемки фильма «Декабрь» запретят парковку на 10-й Советской
За одну неделю с улиц Петербурга вывезли почти 40 тысяч кубометров снега
Коронавирус унес жизни еще 55 петербуржцев
На Мурманском шоссе мужчина погиб под колесами Volkswagen
Полицейские задержали подростка, нарисовавшего свастику на станции ...
Спасатели предупредили жителей Петербурга о сильном тумане 18 января
Полицейский в Петербурге получил 5 лет условно за взятку от задержанного с ...
В Петербурге коронавирус подхватили еще 3 287 человек