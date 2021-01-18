В Петербурге рассмотрят кандидатуры на должность вице-губернаторов

ЗакСобрание Петербурга на ближайшем заседании рассмотрит кандидатуры на должность вице-губернаторов города. Об этом стало известно в понедельник, 18 января.

На должность вице-губернатора, отвечающего за решение вопросов культуры и спорта, предложили Бориса Пиотровского — сына директора Эрмитажа. А должность вице-губернатора, отвечающего за решение вопросов энергетики и тарифного регулирования, может занять Сергей Дрегваль. Их кандидатуры выдвинул губернатор Александр Беглов.

По словам председателя ЗакСобрания города Вячеслава Макарова, он только приветствует выдвижение на передовые позиции молодых, но уже опытных специалистов. Макаров выразил уверенность, что депутаты парламента с большим вниманием рассмотрят их кандидатуры.

Борис Пиотровский с сентября прошлого года занимает пост первого заместителя председателя Комитета по культуре. Сергей Дрегваль занимал должность в ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала», а с 23 ноября работает советником губернатора Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Пиотровский заявил, что в 2020 году Эрмитаж потерял 80% посетителей.