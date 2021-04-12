Площадь пожара на территории «Невской мануфактуры» выросла 10 тысяч «квадратов»

Площадь пожара на территории «Невской мануфактуры» выросла 10 тысяч «квадратов»
Пожар в зданиях "Невской мануфактуры" заметен в разных районах Петербурга. Скриншот: ВКонтакте/ Ольга Трофимова

Огонь пытаются потушить более 200 спасателей, но пока что безуспешно.

В Санкт-Петербурге сегодня, 12 апреля, произошел крупный пожар на территории «Невской мануфактуры». Сначала стало известно о возгорании в одном здании, затем стало известно о пожаре в другом. На место прибыли более 200 спасателей, которые на протяжении нескольких часов пытаются бороться с огнем. Известно, что им приходится тушить помещения с улицы, так как находиться внутри опасно из-за риска обрушения.

На данный момент, пишут в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», площадь возгорания составляет около 10 тысяч квадратных метров.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что к «Невской мануфактуре» выехали следователи: они будут дожидаться локализации возгорания.

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