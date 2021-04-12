К «Невской мануфактуре» выехали следователи: они будут дожидаться локализации возгорания

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить причины происшествия и все обстоятельства.

В Санкт-Петербурге сегодня, 12 апреля, на протяжении нескольких часов тушат крупный пожар на территории «Невской мануфактуры». Там горят сразу два здания, огонь пытаются ликвидировать более 200 спасателей.

Известно, что на место инцидента выехали сотрудники Следственного комитета, о чем сообщается в пресс-службе СК РФ по городу. Они подождут момента, когда пожар будет локализован, чтобы приступить к проведению необходимых мероприятий. Им предстоит выяснить, что стало причиной пожара и все обстоятельства происшествия.

Тем временем рушится кровля и перекрытия зданий, пожарным приходиться работать снаружи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пожарные будут тушить «Невскую мануфактуру» с улицы: находиться в здании опасно.