К «Невской мануфактуре» выехали следователи: они будут дожидаться локализации возгорания

К «Невской мануфактуре» выехали следователи: они будут дожидаться локализации возгорания
Борьба с огнем, охватившим территорию "Невской мануфактуры" 12 апреля. Фото: Gazeta.SPb

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить причины происшествия и все обстоятельства.

В Санкт-Петербурге сегодня, 12 апреля, на протяжении нескольких часов тушат крупный пожар на территории «Невской мануфактуры». Там горят сразу два здания, огонь пытаются ликвидировать более 200 спасателей.

Известно, что на место инцидента выехали сотрудники Следственного комитета, о чем сообщается в пресс-службе СК РФ по городу. Они подождут момента, когда пожар будет локализован, чтобы приступить к проведению необходимых мероприятий. Им предстоит выяснить, что стало причиной пожара и все обстоятельства происшествия.

Тем временем рушится кровля и перекрытия зданий, пожарным приходиться работать снаружи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пожарные будут тушить «Невскую мануфактуру» с улицы: находиться в здании опасно.

мчс невская мануфактура новости СПб пожар


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Огонь с «Невской мануфактуры» перекинулся на соседнее здание: там работает хостел
Вертолет МЧС израсходовал 30 тонн воды в ходе тушения «Невской мануфактуры»
В Москве застрелили петербургского авторитета Альберта Рыжего
«Невская мануфактура» в огне: фоторепортаж Gazeta.SPb о борьбе с ...
К тушению пожара на «Невской мануфактуре» привлекли вертолет
В Петербурге прорвало трубу на Савушкина: в образовавшуюся яму угодили три ...
В Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре» возбудили уголовное дело
Мосты Петербурга полностью готовы к навигации 2021 года