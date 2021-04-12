Пожарные будут тушить «Невскую мануфактуру» с улицы: находиться в здании опасно

Здание начинает постепенно разрушаться – есть угроза обрушения.

В Санкт-Петербурге сегодня, 12 апреля, тушат здания на территории «Невской мануфактуры». На данный момент пожарных вывели из помещений – они будут тушить огонь с улицы. Это сделано из-за угрозы обрушения, о чем сообщают РИА Новости, ссылаясь на собственные источники.

На Октябрьской набережной огонь ликвидируют более двух сотен спасателей. В результате пожара начали рушиться кровля и перекрытия, что могло стать причиной смертей. Сотрудники МЧС будут работать снаружи.

Известно, что один человек уже погиб, один считается пропавших, еще двое угодили в больницу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что у пылающей «Невской мануфактуры» перекрыли движение.