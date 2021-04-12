У пылающей «Невской мануфактуры» перекрыли движение

В Невском районе горит уже два здания. Фото: Gazeta.SPb

В Невском районе горит уже два здания. Фото: Gazeta.SPb

Сразу два здания загорелись – на месте трудятся десятки спасателей.

Часть Октябрьской набережной оказалась перекрытой сегодня днем, 12 апреля, в связи с тушением пожара на территории «Невской мануфактуры». Согласно данным «Яндекс.Карт», проехать нельзя вдоль Невы, так что автомобилистам стоит выбрать другой маршрут.

Напоминаем, что два часа назад стало известно о крупном пожаре в Невском районе. Там загорелось несколько этажей здания на Октябрьской набережной. На место прибыли более 60 спасателей и 14 единиц спецтехники. Отмечается, что огонь распространился на еще одно здание – теперь сотрудникам МЧС предстоит потушить сразу два пожара.

Обстоятельства происшествия остаются невыясненными, пока непонятно, есть ли пострадавшие.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на территории «Невской мануфактуры» вспыхнуло еще одно здание.