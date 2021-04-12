На территории «Невской мануфактуры» вспыхнуло еще одно здание

На территории «Невской мануфактуры» вспыхнуло еще одно здание
Фото: скрин группы "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург""

В тушении крупного пожара задействованы несколько десятков спасателей.

В Санкт-Петербурге сегодня днем, 12 апреля, произошел крупный пожар на территории «Невской мануфактуры». Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Сначала на Октябрьской набережной загорелось одно здание – огнем было охвачено несколько этажей. На место прибыли 61 спасатели и 14 единиц специальной техники. Пока они пытались ликвидировать серьезного возгорание, успел загореться еще один объект.

По предварительным данным, пожар имеет ранг №5. Информация о пострадавших не поступала.

На территории «Невской мануфактуры» тушат пожар. Фото: скрин группы «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург»

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на территории «Невской мануфактуры» тушат пожар.

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