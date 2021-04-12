На территории «Невской мануфактуры» тушат пожар

На территории «Невской мануфактуры» тушат пожар
На территории «Невской мануфактуры» тушат пожар. Фото: скрин группы "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург"

На Октябрьской 50 горят «Невские мануфактуры». Пожар начался в половине первого дня. Огонь охватил несколько этажей здания, пишут в группе «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург».

Пожар имеет ранг №5. К ликвидации пожара привлечено от МЧС 14 машин и 61 пожарный, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

На территории «Невской мануфактуры» тушат пожар. Фото: скрин группы «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург»

В производственном здании размерами 35х150 метров горят 4 и 5 этажи. Сведений о пострадавших не поступали.

Подписчики группы «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург» отмечают, что дым видно из Парка Победы, Кудрово, Ладожского парка, с улицы Крыленко.

На территории «Невской мануфактуры» тушат пожар. Фото: скрин группы «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург»

«Давненько у нас «5-го номера» в городе не было» — пишет пользователь в комментарии под видео с пожаром.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за ночь спасатели ликвидировали сразу два крупный пожара под Гатчиной. В огне оказалось около 48 квадратных метров.

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