За ночь спасатели ликвидировали сразу два крупный пожара под Гатчиной

В Гатчинском районе Ленобласти спасатели тушили два крупных пожара. Дачные дома загорелись с разницей в час.
Первый пожар произошел в СНТ «Горисполком-3» примерно в 2:56. В огне оказалось около 48 квадратных метров. Пламя удалось ликвидировать к 4:00.
Как сообщили в пресс-службе Главного управления МСЧ по региону, в 04:22 пламя охватило дачный дом в поселке Торфорпредприятие на Лесной улице. Спасатели справились с огнем к 05:17. Пламя охватило 80 «квадратов».
Медицинская помощь понадобилась двум мужчинам с ожогами.
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