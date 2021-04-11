Прохожие заметили полыхающий грузовик на парковке «Ленты» в поселке Бугры

В поселке Бугры Ленинградской области горит грузовой автомобиль. Когда его будут тушить или потушили уже — пока не известно.

Инцидент случился в воскресенье, 11 апреля, на парковке гипермаркета «Лента». Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Газель горит на парковке Ленты в Буграх», — написал автор записи.

Причины появления огня выясняются. Спасателей на месте не видно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о последствиях пожара в коммунальной квартире на Маяковского. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.