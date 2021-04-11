Стали известны последствия пожара в коммунальной квартире на Маяковской

Стало известно о последствиях пожара в коммунальной квартире в центре Петербурга, на улице Маяковская. Об этом сообщает «Фонтанка».

В доме на Маяковской выгорели квартиры на нескольких этажах, на четвертом и пятом. Сообщается, что погибших и пострадавших в результате пожара нет.

Напомним, что в Петербурге в Центральном районе сотрудники пожарной охраны ликвидировали сильное возгорание на улице Маяковского в доме 19. Ему присвоили повышенный номер сложности.

Известно, что горела коммунальная 6-комнатная квартира. Пожару был присвоен ранг № 1-БИС.

Ликвидацией данного возгорания занимались восемь единиц техники и 38 спасателей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге ликвидировали возгорание в Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского. В результате инцидента никто не пострадал.