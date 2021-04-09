Пожар в Военно-космической академии мог произойти из-за неисправности электропроводки

В результате инцидента никто не пострадал.

В Санкт-Петербурге ликвидировали возгорание в Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского. Об этом сегодня, 9 апреля, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Известно, что задымление произошло в одном из хозяйственных помещений учебного корпуса академии. На место прибыли спасатели, которые эвакуировали более 300 человек, а затем потушили огонь. В результате инцидента никто не пострадал. Сейчас выясняются обстоятельства происшествия.

По предварительным данным, задымление случилось из-за неисправности электропроводки.

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