Женщина, убившая двух человек в Ленобласти, получила обвинительный вердикт от присяжных

Женщина, убившая двух человек в Ленобласти, получила обвинительный вердикт от присяжных
Присяжные единогласно вынесли обвинительный вердикт. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Ленобласти присяжные вынесли обвинительный вердикт двум женщинам, одна из которых обвиняется в убийстве двух человек и поджоге, а вторая — в краже.

Как сообщили в областном следственном управлении СК, 52-летнюю местную жительницу обвиняют в убийстве двух лиц из корыстных побуждений, поджоге и краже. Второй, 41-летней женщине вменяют кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору.

В декабре 2017 года после тушения пожара в частном доме массива Трубников Бор, что в Тосненском районе, нашли сгоревший труп женщины. Позже на ее теле нашли ножевые ранения.

В совершении преступления изобличена 52-летняя знакомая погибшей. В сгоревшем доме была и другая женщина. Следователи предполагают, что обвиняемая убила и ее, после чего на машине вывезла тело в Низинское сельское поселение, где сожгла его.

Перед поджогом дома она похитила материальные ценности, в том числе банковские карты. После этого женщина вступила в сговор со своей 41-летней знакомой. Вместе они присвоили себе деньги с банковской карты.

По результатам рассмотрения дела присяжные заседатели единогласно вынесли обвинительный вердикт в отношении женщин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полиция задержала мужчину, избившего управляющего одного из сетевых магазинов.

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