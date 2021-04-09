Полиция задержала мужчину, избившего управляющего одного из сетевых магазинов

7 апреля года в полицию Калининского района поступила телефонограмма из медучреждения о том, что 7 апреля около часа ночи от дома 117 по проспекту Металлистов был доставлен с телесными повреждениями в тяжелом состоянии мужчина 1987 года рождения, управляющий одного из сетевых магазинов. Со слов потерпевшего, 6 апреля около 22:45 он был избит неизвестным, сообщает Gazeta.SPb.ru

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). 8 апреля у д. 117 по пр. Металлистов сотрудниками полиции был задержан ранее судимый неработающий гражданин 1990 года рождения, который находясь в сетевом магазине по вышеуказанному адресу, на почве личных неприязненных отношений руками и ногами нанес телесные повреждения потерпевшему. Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мигранта увезли в больницу с ножевым после драки у Петропавловской крепости.