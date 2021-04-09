Мигранта увезли в больницу с ножевым после драки у Петропавловской крепости

Скорая помощь госпитализировала гражданина Узбекистана, подравшегося с соотечественником на Заячьем острове.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, все случилось у ресторана «Корюшка» рядом с Петропавловской крепостью. Там подрались молодых парней из Узбекистана. В ходе стычки один из них достал нож и ударил оппонента в живот.

Прибывшие медики госпитализировали 23-летнего иностранца с ножевым ранениям живота и шоком первой степени. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Подозреваемый был пойман спустя час на Чкаловском проспекте. Им оказался 21-летний мигрант. Его задержали и поместили в изолятор. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что молодой петербуржец изрезал ножом подростка в парадной на Пулковской. Подростка забрали в больницу с множественными ножевыми ранениями левой руки и ушибами лица.