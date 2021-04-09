Молодой петербуржец изрезал ножом подростка в парадной на Пулковской

В Московском районе полиция задержала 21-летнего парня, с ножом напавшего на 17-летнего гостя.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, все случилось в парадной дома на Пулковской улице. Около десяти вечера между молодыми людьми произошла ссора после совместного распития алкоголя. Ссора переросла в драку, в ходе которой старший избил подростка и ударил его ножом.
Жильцы вызвали полицию, которая по прибытии задержала 21-летнего парня. Подростка забрали в больницу с множественными ножевыми ранениями левой руки и ушибами лица. Он находится в тяжелом состоянии.
Мать мальчика подала на задержанного заявление. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что налетчики не дремлют: задержан разбойник, напавший на салон сотовой связи на Красноармейской.