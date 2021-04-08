Налетчики не дремлют: задержан разбойник, напавший на салон сотовой связи на Красноармейской

Момент нападения на девушку-консультанта в салоне на 1-й Красноармейской улице. Скриншот: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Момент нападения на девушку-консультанта в салоне на 1-й Красноармейской улице. Скриншот: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Салоны сотовой связи в Петербурге часто становятся объектами разбойных нападений. Как правило, грабители стремятся забрать дорогостоящий смартфон и скрыться. Не стал исключением и недавний случай в Адмиралтейском районе.

Около семи часов вечера 6 апреля в помещение салона сотовой связи на 1-й Красноармейской улице зашел мужчина. Он обратился к девушке-консультанту за помощью и попросил показать смартфон. Сделав вид, что изучает модель, он подошел к кассе — сотрудница салона в этот момент работала за компьютером. Улучив момент, мужчина распылил из баллончика в лицо 25-летней девушке газ и скрылся вместе с телефоном.

К счастью, уже на следующий день возле дома №195 по Московскому проспекта был задержан подозреваемый — 30-летний уроженец Ростовской области, живущий в Гатчине. Ранее мужчина уже был судим за разбой и мошенничества, теперь ему вновь предстоит оказаться перед судом. О состоянии пострадавшей информации пока нет, остается надеяться, что девушка не получила серьёзных травм.

Особенно «отличился» по количеству подобных инцидентов 2020-й год. Так, в ноябре сотрудники петербургского Главка задержали банду налетчиков, подозреваемых сразу в 22 эпизодах разбойных нападений на салоны сотовой связи. По версии следствия, за пять лет преступного «промысла» грабители присвоили около 7 млн рублей. По предварительным данным, они орудовали не только в Петербурге, но и в Москве.

В начале осени прошлого года 20-летний сотрудник салона связи, как и девушка выше, стал жертвой грабителя. В магазин зашел посетитель, который попросил продемонстрировать смартфон, чехол для него, аккумулятор и наушники. Подойдя к кассе, преступник достал нож и, угрожая консультанту, забрал не только гаджеты, но и выручку. Ущерб составил более 45 тысяч рублей.

Буквально за несколько дней до этого происшествия в салоне на проспекте Пятилеток петербуржец напал на управляющую и, воспользовавшись физическим преимуществом, украл три смартфона и сбежал. Он вынес техники на 65 тысяч рублей, но, к счастью, был задержан едва ли не у входа в магазин. Оказалось, что 39-летний преступник — безработный мужчина без определённого места жительства. Его задержали, по факту разбоя возбудили уголовное дело.

Год назад, в апреле 2020-го в магазин на Европейском проспекте в Кудрово зашел 41-летний безработный и ранее судимый местный житель, который решил разжиться смартфоном. Вот только платить за него петербуржец не захотел: вместо этого преступник, размахивая ножом, попросту забрал у испуганного менеджера смартфон «Хонор» стоимостью 15 тысяч рублей.

Отметим, что все больше точек продаж сейчас, к счастью, оборудованы камерами наблюдения, что усложняет злоумышленникам возможность остаться незамеченными.