В Петербурге задержали налетчиков на салоны сотовой связи, их подозревают в 22 эпизодах

Троих участников банды, пойманных с поличным минувшей зимой после вооруженного нападения на магазин сотовой связи, подозревают в 21 эпизоде налетов в Северной столице и 1 нападении в Москве.

Двоих злоумышленников задержали на площади Александра Невского в январе 2020-го года. Их соучастника затем обнаружили в Москве. Как информирует пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области, преступники действовали с 2014 по 2019 год в шести районах города, — Приморском, Выборгском, Невском, Московском, Кировском и Красногвардейском.

В общей сложности, разбойным путем налётчики заполучили около 7 млн рублей. Расследуется и нападение на магазин в Москве в феврале 2015 года. Тогда было похищено свыше 500 тысяч рублей. По факту эпизодов разбоя и бандитизма возбуждены уголовное дела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге произошел очередной бытовой конфликт, закончившийся стрельбой.