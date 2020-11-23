В Петербурге возбудили уголовное дело после конфликта со стрельбой

Мужчина выстрелил из травматического пистолета, а затем был избит.

В Санкт-Петербурге сегодня, 23 ноября, возбудили уголовное дело в связи со стрельбой в центре города. Об этом сообщили в ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

Все случилось накануне вечером на Казанской улице. Между двумя мужчинами, посетителем ночного клуба и охранником, возникла ссора по непонятной причине. В результате любитель потанцевать выстрелил в оппонента из травматического пистолета, а затем скрылся с места происшествия. Затем его избил неизвестный.

Обоим пострадавшие потребовалась помощь врачей. Стрелявшего задержали и доставили в полицию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что известно о массовой драке со стрельбой на Тореза. На месте правоохранители изъяли четыре резиновые гильзы, пистолет и два магазина.