Родители поссорились в чате: что известно о массовой драке со стрельбой на Тореза

В Петербурге правоохранители начали расследовать массовую драку со стрельбой на проспекте Тореза в Выборгском районе. Интересно, что ее участниками стали родители школьников, которые поссорились в общем чате. На побоище вышли около десяти человек. Gazeta.SPb рассказывает, что известно о происшествии в настоящее время.

Сообщение о массовой драке на проспекте Тореза петербургская полиция получила в субботу, 21 ноября.

Отмечалось, что во дворе дерутся около десяти человек, прозвучал даже выстрел. На место происшествия отправили наряд полиции. Там и задержали нескольких человек. Все они проживают по разным адресам. В отношении них составили протоколы об административном правонарушении.

На месте правоохранители изъяли четыре резиновые гильзы, пистолет и два магазина. Отмечалось, что спор между участниками драки завязался еще в чате в социальных сетях.

Позже в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что драка происходила во дворе домов 19 и 21 по проспекту Тореза. На месте задержали шестерых граждан в возрасте от 27 до 35 лет.

По предварительным данным, в чате поругались родители. В результате по статье «Хулиганство» возбудили уголовное дело. Один человек был задержан. Судя по всему, серьезно никто не пострадал.

Ранее gazeta.spb.ru писала о массовой драке со стрельбой на Казанской улице. Инцидент случился поздним вечером воскресенья, 22 ноября. Очевидцы отмечали, что разборки в центре Петербурга устроила целая компания. В какой-то момент прозвучало около восьми выстрелов.

Полицейские оперативно прибыли на место разбирательств, но злоумышленники тут же скрылись на автомобиле марки Hyundai Solaris. Отмечалось, что один пострадавший получил ранение головы и травму живота, он был госпитализирован.