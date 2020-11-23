Драка на Тореза обернулась уголовным делом

Драка на Тореза обернулась уголовным делом
Возбуждено уголовное дело. Фото: Baltphoto

В полицию сообщили о потасовке во дворе между домами 19 и 21 по проспекту Тореза в Петербурге.

В драке принимали участие около десяти человек. Инцидент произошел вечером 21 ноября. Сотрудники полиции задержали шестерых граждан, в возрасте от 27 до 35 лет. Их доставили в полицию.

«По предварительной версии, конфликт из родительского чата перерос в реальную жизнь», — сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Один из участников инцидента, 28-летний мужчина, задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в полицию сообщили о потасовке во дворе между домами 19 и 21 по проспекту Тореза. Также там раздавались звуки стрельбы. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и изъяли газовый и травматический пистолет.

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