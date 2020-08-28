В Невском районе задержали бомжа, ограбившего салон сотовой связи

Полицейские оперативно поймали мужчину, который вынес мобильные телефоны из офиса продаж «МТС».

Как стало известно gazeta.spb.ru, в правоохранительные органы в четверг, 27 августа, обратился работник службы безопасности, который сообщил, что в салон сотовой связи на проспекте Пятилеток пришел неизвестный, который решил украсть технику. Замысел удалось успешно воплотить лишь частично: с помощью физической силы, использованной против начальницы салона, мужчина похитил три мобильных телефона на общую сумму 65 тысяч рублей, но тут же был задержан полицейскими.

Установлено, что подозреваемым является 39-летний безработный мужчина без определенного места жительства. Его задержали на основании ст. 91 УПК РФ.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы получили 12 лет на двоих за смертельный грабеж.