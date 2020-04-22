Неизвестный с ножом вынес телефон из салона сотовой связи в Кудрово

Неизвестный с ножом вынес телефон из салона сотовой связи в Кудрово
Неизвестный угрожал сотруднику ножом. Фото: pixabay

Во Всеволожском районе Ленобласти правоохранители задержали подозреваемого в нападении на работника салона сотовой связи.

Преступный инцидент произошел 16 апреля в Кудрово. Ближе к вечеру в отдел полиции сообщили о разбойном нападении на салон связи, расположенный в доме №8 по Европейскому проспекту.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и области, неизвестный, под угрозой ножа 28-летнему менеджеру, похитил мобильный телефон «Хонор» стоимостью 15 тыс. рублей. По факту разбоя возбудили уголовное дело.

Во вторник, 21 апреля, в ходе оперативных мероприятий стражи порядка задержали подозреваемого. 41-летний неработающий местный житель был пойман недалеко от указанного салона связи. Он ранее судим за кражу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Киришах труп пожилого мужчины больше месяца гнил в квартире.

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