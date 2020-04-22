В Киришах труп пожилого мужчины больше месяца гнил в квартире

В Киришах труп пожилого мужчины больше месяца гнил в квартире
В присутствии работников ЖКХ они вскрыли квартиру. Фото: pixabay

В Киришском районе Ленобласти в квартире обнаружен труп мужчины. По словам соседей, погибший второй месяц не выходил из дома.

Обо всем стало известно во вторник, 21 апреля. В 12:55 в отдел полиции обратилась женщина с заявлением о том, что одинокий мужчина, проживающий в доме №5 по проспекту Ленина, второй месяц не выходит из квартиры. Она попросила правоохранителей проверить, все ли в порядке с пенсионером.

Как стало известно gazeta.spb.ru, к указанному дому прибыли полицейские и сотрудники МЧС. В присутствии работников ЖКХ они вскрыли квартиру. В помещении был обнаружен труп с гнилостными изменениями. Личность погибшего устанавливает полиция.

Труп был направлен в морг для установления причин смерти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что наркомана подозревают в убийстве сожительницы на Софийской. Женщина выпала из окна.

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