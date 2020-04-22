Владельца отеля на Садовой задержали за выстрел в глаз сотруднице

В центре Петербурга госпитализировали 18-летнюю сотрудницу отеля с огнестрельным ранением глаза. По подозрению задержан её начальник — владелец отеля.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию вечером 21 апреля поступило сообщение от врачей скорой помощи.

Со слов медиков, девушку госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и инородным телом в глазнице. Один её глаз полностью разрушен. Состояние девушки оценивается как тяжелое.

Пострадавшая работала администратором в отеле на Садовой улице, 28/30, корпус 55. На месте полицейские задержали предполагаемого стрелка. Им оказался 36-летний собственник отеля. У мужчины изъяты помповое ружье, газовый пистолет, травматический пистолет, карабин и боеприпасы.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что владельца универсама на Краснопутиловской улице в Петербурге задержали за стрельбу.