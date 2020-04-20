Владелец павильона на Краснопутиловской открыл стрельбу по собутыльнику

Мужчина открыл стрельбу в помещении универсама в Московском районе Петербурга, где он пил алкоголь вместе со своим товарищем.

Как сообщили gazeta.spb.ru в городском главке МВД, инцидент произошел вечером 19 апреля в универсаме на Краснопутиловской улице. Полиция получила сообщение о стрельбе по этому адресу.

На месте правоохранители опросили очевидца, он рассказал, что между двумя мужчинами произошла ссора, которая обернулась стрельбой из травматического пистолета.

Также правоохранители приняли заявление у 38-летнего мужчины. Он рассказал, что находился в павильоне в указанном универсаме вместе с 38-летним владельцем данного ИП. Во время распития алкоголя между ними возник конфликт, в результате которого последний шесть раз выстрелил в сторону заявителя.

Участников конфликта доставили в отдел. На стрелка составили административный протокол и изъяли его пистолет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция задержала предпринимателя, открывшего стрельбу на продуктовой базе на улице Слова.