Полиция задержала предпринимателя, открывшего стрельбу на продуктовой базе на улице Слова

Полиция задержала предпринимателя, открывшего стрельбу на продуктовой базе на улице Слова
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Фото: pixabay.com

Сотрудники правоохранительных органов Петербурга задержали бизнесмена, который в ходе конфликта выстрелил в своего оппонента на продуктовой базе во Фрунзенском районе города.

Инцидент произошел 12 апреля. Владельцы торговых точек на продуктовой базе, вероятно, что-то не поделили, и в результате один из них бросился на коллегу с кулаками, а затем и вовсе выстрелил в него из пистолета. Пострадавший, к счастью, получил лишь ранение в ногу и был доставлен в больницу.

Злоумышленник при этом скрылся на своем автомобиле. В рамках этого дела возле дома №35 по улице Пражской задержан 29-летний уроженец ближнего зарубежья, занимающийся предпринимательством. В его отношении возбуждено уголовное дело, передают в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель Петербурга познакомился на одном из сайтов знакомств с репетитором английского, пришел к ней на урок, а затем избил и ограбил.

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