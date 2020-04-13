В Петербурге мужчина с сайта знакомств избил репетитора

Они должны были заниматься английским языком, но в итоге гражданин совершил разбой.

Об этом стало известно сегодня, 13 апреля. Обо всем сообщили в прокуратуру Санкт-Петербурга. Женщина познакомилась с обвиняемым по сайте знакомств. Он представился Марселем и попросил позаниматься с ним английским языком. Мужчина приехал в назначенное место уже на следующий день, оказавшись непорядочным человеком. Он избил преподавателя, а также отобрал у нее 60 тысяч рублей и дорогой телефон.

Женщина обратилась в правоохранительные органы, прокуратуре удалось задержать подозреваемого. Мужчина отрицает свою причастность к преступлению. Уголовное дело уже передали для рассмотрения в Выборгский районный суд.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что подростка подозревают в избиении ровесника в парке в Сестрорецке. В результате оперативно-розыскных мероприятий полиция установила личность нападавшего. Им оказался ровесник потерпевшего.