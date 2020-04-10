Подростка подозревают в избиении ровесника в парке в Сестрорецке

Полиция установила учащегося одного из учебных заведений Курортного района Петербурга, избившего ровесника. Нападение произошло в одном из парков Сестрорецка в декабре 2019 года.
По данным правоохранителей, 17 декабря в районе 14:30 был избит 16-летний учащийся одного из лицеев. Инцидент произошел в парке у дома 1 на площади Свободы.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полиция установила личность нападавшего. Им оказался ровесник потерпевшего.
«Был установлен гражданин 2003 года рождения, который на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, избил потерпевшего», — уточнили в пресс-службе Главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
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