Двое кинули в подростка петарду на Композиторов

Двое кинули в подростка петарду на Композиторов
В подростка бросили петарду. Фото: pixabay.com

В Выборгском районе Петербурга госпитализировали 15-летнего подростка. Неизвестные кинули в него петарду.

По предварительным данным, нападение произошло у одного из домов по улице Композиторов. Двое неизвестных бросили петарду в подростка, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Мальчику понадобилась медицинская помощь. С ожогами его госпитализировали в одну из больниц города. Пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести.

Информация о госпитализации подростка поступила в полицию 24 марта. Проводится проверка. Обстоятельства и детали произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области неизвестные бросили петарды из окна многоэтажного дома. Одна из них упала у парадной на Октябрьской улице, где шел отец с коляской.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
мвд новости спб ожоги петарда подросток улица композиторов
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцы вернулись домой из Марокко, где они застряли из-за коронавируса
В Роспотребнадзоре рассказали о выработке иммунитета к коронавирусу COVID-19
Мишустин поручил ужесточить ответственность за нарушение карантина
Рецидивисты вымогали 100 тысяч рублей у жителей поселка Никольский
В Петербурге двух мужчин судят за разбойное нападение на хозяев квартиры
В Петербурге таксист обчистил молодую пассажирку
Российским школьникам предложили по необходимости выдать компьютеры на ...
Двое кинули в подростка петарду на Композиторов