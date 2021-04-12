Мосты Петербурга полностью готовы к навигации 2021 года

В ночь с 9 на 10 апреля в Северной столице официально начался навигационный период развода мостов 2021 года.Через 10 дней к ним присоединятся переправы на рукавах Невы, сообщает Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Все мосты в полной готовности. Об этом заявил директор СПб ГБУ «Мостотрест» Андрей Кочин сегодня.

С середины марта работники СПб ГБУ «Мостотрест» провели 50 технологических разводок. Это был последний этап работы.

График разводки в этом году не поменяется. Как и раньше, 2 раза за ночь станут разводиться Володарский, Дворцовый, Благовещенский и Тучков мосты. Развод Сампсониевкого, Гренадерского, Кантемировского мостов будет также по заявке.

За графиком разводки можно наблюдать в приложении «Мосты Петербурга» или на онлайн-портале https://mostotrest-spb.ru/. И там, и там сообщается информация о том, разведен мост или нет, и сколько еще осталось времени до его разводки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге вычистили более 12 млн «квадратов» дорог и тротуаров.