Мосты Петербурга полностью готовы к навигации 2021 года

Мосты Петербурга полностью готовы к навигации 2021 года
Разводка мостов. Фото: скрин https://mostotrest-spb.ru/

В ночь с 9 на 10 апреля в Северной столице официально начался навигационный период развода мостов 2021 года.Через 10 дней к ним присоединятся переправы на рукавах Невы, сообщает Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Все мосты в полной готовности. Об этом заявил директор СПб ГБУ «Мостотрест» Андрей Кочин сегодня.

С середины марта работники СПб ГБУ «Мостотрест» провели 50 технологических разводок. Это был последний этап работы.

График разводки в этом году не поменяется. Как и раньше, 2 раза за ночь станут разводиться Володарский, Дворцовый, Благовещенский и Тучков мосты. Развод Сампсониевкого, Гренадерского, Кантемировского мостов будет также по заявке.

За графиком разводки можно наблюдать в приложении «Мосты Петербурга» или на онлайн-портале https://mostotrest-spb.ru/. И там, и там сообщается информация о том, разведен мост или нет, и сколько еще осталось времени до его разводки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге вычистили более 12 млн «квадратов» дорог и тротуаров.

навигация 2021 новости СПб санкт-петербург СПБ ГБУ «Мостотрест»


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мосты Петербурга полностью готовы к навигации 2021 года
Сотрудники Роспотребнадзора проверят состояние воздуха после пожара на ...
Эксперт рассказал, почему нельзя продлить майские праздники
В Петербурге вычистили более 12 млн «квадратов» дорог и тротуаров
В Роспотребнадзоре заявили о необходимости привить от коронавируса персонал ПМЭФ
К 60-летию первого полёта человека в космос архивисты Санкт-Петербурга ...
Россия пока не приняла решение о закрытии или ограничении авиасообщения с Турцией
Площадь пожара на территории «Невской мануфактуры» выросла 10 тысяч «квадратов»