В Петербурге вычистили более 12 млн «квадратов» дорог и тротуаров

В Петербурге вычистили более 12 млн «квадратов» дорог и тротуаров
Уборка Невского проспекта. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Город активно готовят к лету в ходе месячника по благоустройству.

В Санкт-Петербурге дорожные предприятия вычистили более 12 миллионов квадратных метров улично-дорожной сети. Уборка проходит в рамках месячника по благоустройству. Об этом 12 апреля сообщили в комитет по благоустройству города.

Известно, что таких результатов удалось достичь с 1 по 9 апреля. 143 улицы успели помыть с помощью специальных шампуней. Также коммунальщики устранили пять тысяч квадратных метров дефектов дорожных покрытий и привели в порядок 487 квадратных метров тротуаров.

Помимо прочего специалисты занимаются благоустройством зеленых зон, детских и спортивных площадок. Напоминаем, что генеральная уборка Петербурга закончится только в мае.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге за благоустройством будут следить при помощи квадрокоптеров.

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