В Петербурге за благоустройством будут следить при помощи квадрокоптеров

Специалисты смогут увидеть то, что непросто заметить при визуальном осмотре.

В Санкт-Петербурге для мониторинга содержания кровель и фасадов нежилых зданий, территорий и зон производства работ будут использованы квадрокоптеры. Об этом 5 апреля сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.

Таким образом, специалисты смогут увидеть то, что порой невозможно заметить при визуальном осмотре. Квадрокоптеры позволят следить за соблюдением правил благоустройства.

Известно, что квадрокоптеры уже помогли зафиксировать самовольное производство земляных работ на Глухарской улице. Нарушители будут привлечены к административной ответственности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что квадрокоптер помог ГАТИ выявить нарушения правил содержания фасадов в Невском районе — компаниям грозит штраф до 1 млн рублей.