В Петербурге за благоустройством будут следить при помощи квадрокоптеров

В Петербурге за благоустройством будут следить при помощи квадрокоптеров
Беспилотники будут фиксировать нарушения. Фото: pixabay

Специалисты смогут увидеть то, что непросто заметить при визуальном осмотре.

В Санкт-Петербурге для мониторинга содержания кровель и фасадов нежилых зданий, территорий и зон производства работ будут использованы квадрокоптеры. Об этом 5 апреля сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.

Таким образом, специалисты смогут увидеть то, что порой невозможно заметить при визуальном осмотре. Квадрокоптеры позволят следить за соблюдением правил благоустройства.

Известно, что квадрокоптеры уже помогли зафиксировать самовольное производство земляных работ на Глухарской улице. Нарушители будут привлечены к административной ответственности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что квадрокоптер помог ГАТИ выявить нарушения правил содержания фасадов в Невском районе — компаниям грозит штраф до 1 млн рублей.

благоустройство гати квадрокоптер новости СПб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Второй раз за день: на Королева легковушка врезалась в троллейбус
Врач объяснил, как можно отличить плохого доктора от хорошего
В Ленобласти ликвидируют два комитета КПРФ
Борьба со стрит-артом в Петербурге продолжается: власти пытаются через суд ...
В Петербурге за благоустройством будут следить при помощи квадрокоптеров
Навальный рассказал о заболевших туберкулезом тюремщиках и о высокой температуре
Путин подписал закон об ужесточении наказания при оскорблении ветеранов
В Ленинградском зоопарке пополнение: там родился детеныш капибары