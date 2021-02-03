Квадрокоптер помог ГАТИ выявить нарушения правил содержания фасадов в Невском районе — компаниям грозит штраф до 1 млн рублей

Специалисты Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) выявили нарушения в содержании фасадов здания на проспекте Обуховской обороны в Невском районе Петербурга.

Обнаружить загрязненные и неисправные ограждения, а также переоборудованные фасады удалось с помощью квадрокоптера. В ГАТИ установили владельцев постройки — теперь им грозит административная ответственность за ненадлежащее содержание здания.

Как уведомляет пресс-служба инспекции, оно принадлежит ООО «Перспектива» и ООО «Приют-2». Первая организация может заплатить от 500 тысяч до 1 миллиона рублей за нарушения в состоянии фасада, а второй грозит от 50 до 200 тысяч рублей за грязные и сломанные ограждения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ГАТИ не первый раз прибегают к помощи квадрокоптеров для инспекции состояния зданий.